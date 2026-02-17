ครม.เห็นชอบร่างแผนงานความร่วมมือไทย - IEA หวังเสริมศักยภาพพลังงานไทย

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย กับ International Energy Agency (IEA) ประจำปี ค.ศ. 2026–2027 (พ.ศ. 2569–2570) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ พร้อมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงพลังงาน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในแผนงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17–18 กุมภาพันธ์ 2569 ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
แผนงานความร่วมมือฉบับนี้เป็นการต่อยอดจากความร่วมมือเดิม โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะ 2 ปี ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและสถิติพลังงานตามมาตรฐานสากล การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนานโยบายและแบบจำลองพลังงาน การขยายพลังงานหมุนเวียน ระบบไฟฟ้าและดิจิทัล รวมถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ การจัดทำรายงานทิศทางพลังงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การทบทวนความมั่นคงด้านพลังงานของอาเซียน การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกอบรม และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านพลังงานของไทยอย่างต่อเนื่อง
