ทำเนียบเครมลิมปฏิเสธหนักแน่น! แกนนำฝ่ายค้านรัสเซียไม่ได้ถูกวางยาตาย

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ว่า ทำเนียบเครมลิม ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อการประเมินของ 5 ประเทศในยุโรป ที่ระบุว่า นายอเล็กซี นาวัลนี แกนนำฝ่ายค้านของรัสเซีย เสียชีวิตในเรือนจำ จากการถูกวางยาพิษเมื่อ 2 ปีก่อน
นาวัลนี นักรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผู้มีเสน่ห์ เคยปลุกระดมผู้คนหลายแสนคนออกมารวมตัวบนท้องถนน เพื่อประท้วงประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ซึ่งเป็นคู่ปรับทางการเมืองของเขามานานหลายปี
