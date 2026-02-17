xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 6.73 จุด มูลค่าซื้อขาย 32,431.26 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,444.82 จุด ปรับขึ้น 6.73 จุด หรือ 0.47% มูลค่าซื้อขาย 32,431.26 ล้านบาท