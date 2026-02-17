xs
ราคาทองคำครั้งที่ 11 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 73,400 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.38 น. ครั้งที่ 11 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 72,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,400.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 73,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,948.80 บาท