สปส.เตือนนายจ้างอย่าลืมส่งเงินสมทบลูกจ้างภายในวันที่ 15 เดือนถัดไป ขู่หากไม่ส่งมีค่าปรับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ระบุว่า นายจ้างอย่าลืม! ส่งเงินสมทบลูกจ้างภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

หากไม่ส่งจะมีค่าปรับเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ชำระง่ายๆ ผ่าน www.sso.go.th ด้วย SSO e-Service