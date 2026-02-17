ผอ.เขตจตุจักร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านขายยางรถยนต์ ซ.งามวงศ์วาน 55

วันนี้ (17 ก.พ.) เวลา 08.30 น.
นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร พร้อมนางกนิษฐา ช่างหล่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บริเวณซอยงามวงศ์วาน 55 ถนนงามวงศ์วาน
จุดเกิดเหตุเป็นร้านจำหน่ายยางรถยนต์ ลักษณะอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ปลูกติดกัน 4 คูหา โดยเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้นที่ 1 ก่อนลุกลามขึ้นสู่ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เหตุเกิดเมื่อเวลา 02.21 น. ของวันเดียวกัน
สำนักงานเขตจตุจักรเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับติดตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง