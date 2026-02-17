กทม.ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันนี้ (17 ก.พ.) เวลา 08.30 น. นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2/2569 โดยมี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมศิลปากร ผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 หลังใหม่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ในที่ประชุมกรมศิลปากรรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยขณะนี้ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ณ ท้องสนามหลวง เรียบร้อยแล้ว ทั้งการจัดทำรั้วพื้นที่ วางผังอาคารหลักและอาคารประกอบ กำหนดตำแหน่งพระเมรุมาศ พระที่นั่งทรงธรรม อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งพิธีปักหมุดวางผังเพื่อเริ่มการก่อสร้าง กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 ก.พ.69 เวลา 13.30 น. โดยเป็นไปตามโบราณราชประเพณี จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างหลัก งานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และงานภูมิสถาปัตย์ ตามลำดับ ทั้งนี้ภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยตั้งเป้าหมายให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค.69 เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านของพระราชพิธี
ด้านความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.งานโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรง และ2.งานอนุรักษ์และศิลปกรรม ภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตามแผน โดยกำหนดให้ราชรถและพระยานมาศแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.69 เพื่อเตรียมการซักซ้อมริ้วขบวนพระราชพิธี จากนั้น รัฐบาลจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป