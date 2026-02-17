xs
หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 0.41 จุด มูลค่าซื้อขาย 15,153.44 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 1,473.68 จุด ปรับลง 0.41 จุด หรือ 0.03% มูลค่าซื้อขาย 15,153.44 ล้านบาท 