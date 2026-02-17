"ภูมิธรรม"โต้กลับ"ธนาธร"ยันไม่เคยตั้งเงื่อนไขพา"ทักษิณ"กลับบ้านแลกหนุนตั้ง รบ.

นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
ผมเพิ่งฟังบทสัมภาษณ์
ของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ที่กล่าวอ้างว่าการจัดตั้งรัฐบาล
ปี 2566 มีเงื่อนไข
“พาคนไกลกลับบ้าน”
ขอยืนยันอย่างหนักแน่นและชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
พรรคเพื่อไทยโหวตสนับสนุนพรรคอันดับหนึ่งถึง 2 ครั้ง ครบทุกเสียง
เพราะเราเคารพเสียงประชาชน และไม่เคยมีการพูดคุยหรือเจรจาเงื่อนไขใดเกี่ยวกับการกลับประเทศของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ดร.ทักษิณสามารถเดินทางกลับไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว จะไปหวังพึ่งพรรคการเมืองใดเพื่อเรื่องนี้ได้อย่างไร
ข้อเท็จจริงคือ พรรคอันดับหนึ่งในขณะนั้นไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นและ ส.ว.
ได้เอง และเป็นฝ่ายยอมรับว่า
ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
จึงแถลงก่อนส่งไม้ต่อให้
พรรคเพื่อไทยตามธรรมเนียม
ของระบบรัฐสภา
พรรคเพื่อไทยจึงดำเนินการบน
ฐาน ”ความเป็นไปได้จริง”
เพื่อไม่ให้ประเทศเข้าสู่สุญญากาศทางการเมือง ไม่ใช่เพื่อบุคคลใด
การกล่าวหาว่าเพื่อไทยไม่สนับสนุนเพราะอีกฝ่ายช่วยใครกลับบ้านไม่ได้ เป็นการใส่ร้ายที่ไร้ข้อเท็จจริง
เพียงเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมืองของพรรคตนซึ่งเป็นวิธีของการเมืองแบบเก่า
ที่ผ่านมาคุณธนาธร พยายาม
ดิสเครดิตพรรคเพื่อไทย
มากกว่าพรรคอื่นใด
การโจมตีทั้งหมดมุ่งเป้ามาที่
พรรคเพื่อไทย
โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่แตะพรรคอื่น ทั้งๆที่ พรรคอื่นๆ
มีประเด็นสำคัญหลายประเด็นที่ประชาชนคลางแคลงใจและควรถูกตั้งคำถาม
หรืออาจเป็นเพราะ
“คุณธนาธร” คิดว่า
“พรรคเพื่อไทยและพรรคของ
คุณธนาธร”มีฐานคะแนนเสียง
ที่ทับซ้อนและใกล้เคียงกัน
หากเป็นเช่นนี้ก็ขอให้ต่อสู้ด้วยนโยบายและความสามารถในการทำงาน มิใช่ด้วยการใช้คำพูดโวหารบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงอย่างที่คุณธนาธรกำลังทำอยู่
ผมอยากเห็นการเมืองใหม่ที่สู้กันด้วยความสัตย์จริงและนโยบายเพื่อให้
“ประเทศและประชาชน”
ได้ประโยชน์สูงสุด
ผมแทบไม่เชื่อว่าคำพูดที่ตอบสื่อในสาระดังกล่าวข้างต้น ออกมาจากปากของคุณธนาธรที่ประกาศตัวว่าเป็นการเมืองใหม่
ไม่อยากเชื่อจริงๆ
ภูมิธรรม เวชยชัย
17 กุมภาพันธ์ 69
คลิปจาก Podcast with CK
Ep.47