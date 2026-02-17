12 อันดับของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครื32.2 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตลาดกระบัง 42.3 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองจอก 41.3 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหลักสี่ 40.6 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางรัก 40.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 39.4 มคก./ลบ.ม.
6 เขตวังทองหลาง 39.1 มคก./ลบ.ม.
7 เขตจตุจักร 37.6 มคก./ลบ.ม.
8 เขตปทุมวัน 37.5 มคก./ลบ.ม.
9 เขตราชเทวี 37.4 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางซื่อ 36.6 มคก./ลบ.ม.
11 เขตสายไหม 36.4 มคก./ลบ.ม.
12 สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 36.4 มคก./ลบ.ม.