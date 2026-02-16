สปส.แจงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบเลือกตั้งฯ

สำนักงานประกันสังคมชี้แจงความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กระทรวงแรงงานว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ประกันสังคม ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งขณะนี้ครบกำหนดเวลารับฟังความคิดเห็นแล้ว สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ครบถ้วน
ตามประเด็น
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานได้เปิดรับฟัง ความคิดเห็นผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ ระบบกลางทางกฎหมาย เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม และมุมรับฟัง ความคิดเห็น ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนเป็นอย่างดี ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นมากกว่า 700,000 ราย ทั้งนี้ ข้อมูลและข้อเสนอแนะทั้งหมดจะถูกนำมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงร่างระเบียบให้มี ความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล โดยเมื่อการประมวลผลแล้วเสร็จ สำนักงานประกันสังคมจะเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นให้ผู้มีส่ว ส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ การดำเนินการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม เพื่อให้ การตัดสินใจมีความโปร่งใสและสะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง