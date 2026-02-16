"สมชัย"เผยมีวิธีเพียบ ป้องกันการพิมพ์บัตรเกิน และเป็นเครื่องมือติดตามเส้นทางบัตร

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (อดีต กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า มีวิธีมากมาย ที่ป้องกันการพิมพ์บัตรเกิน และ เป็นเครื่องมือในการติดตามเส้นทางบัตร
กกต. กล่าวอ้างว่า bar code ในบัตรเลือกตั้งนั้นใช้เพื่อควบคุมจำนวนการผลิต ไม่ให้มีบัตรที่พิมพ์เกิน นำไปสู่ปัญหาบัตรผี บัตรเขย่ง และหากเจอบัตรจริงรั่วไหลภายนอก ก็สามารถตรวจกลับได้ว่า มาจากจังหวัดใด เขตใดหรือ หน่วยเลือกตั้งใด
จริง ๆ แล้ว มีวิธีการมากมายที่สามารถใช้ แทนที่การพิมพ์ bar code ที่ตรงกับตัวเลขบัตรที่ต้นขั้ว
1. หากอยากจะมี bar code หรือ QR code ใจจะขาด เพราะกลัวบัตรดูไม่ทันสมัย ก็ต้องกำหนดให้สิ่งนั้น เมื่อ scan กลับจะได้เพียงข้อมูล batch การผลิต lot การจัดส่ง หรือ carton บัตร หรือไปไกลสุดคือ เลขเล่ม ไม่ใช่ ไปถึง เลขบัตรแต่ละใบ
2. ใช้รหัสตัวเลข 8 หลักควบคุมโดยตรง เฉพาะบัตรส่วนล่าง ไม่ต้องเชื่อมต่อกับส่วนต้นขั้ว คุณก็สามารถควบคุมจำนวนการผลิต ป้องกันการพิมพ์เกิน บัตรผี บัตรเขย่ง ได้แล้ว
3. กรณีเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง หรือ logistic เช่น การส่งจากโรงพิมพ์ ไปยังเขต หรือ จากเขตไปยังหน่วยเลือกตั้ง ต้องพิมพ์ bar code ที่กล่องแต่ละกล่อง เขาส่งเป็นกล่อง ไม่มีใครบ้า ใช้ bar code ที่บัตร เพื่อส่งบัตรทีละใบ
Bar code ที่เชื่อมตรงกับบัตรแต่ละใบได้ จึงไม่ใช่วิธีที่เกิดประโยชน์ ในการป้องกันพิมพ์บัตรเกิน หรือเพื่อการควบคุมการขนส่ง
Bar code ในบัตรชมพูจึงไม่ใช่สุดยอดนวัตกรรมในการป้องกันการโกง ในทางตรงข้าม การมี Bar code ที่สแกนปั๊บ เลขบัตรที่ต้นขั้วขึ้นปุ๊บ คือ เทคนิคที่เอื้อการโกงที่เพิ่งเกิดขึ้นในปี 2569 จะบังเอิญ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ ตั้งใจ ไม่อาจรู้ได้