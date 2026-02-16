"เท้ง"อวยพรตรุษจีน ขอให้ช่วงเวลาเฉลิมฉลอง นี้นำพาความสุข กำลังใจ โอกาสใหม่ๆ มาสู่ทุกท่าน

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ครับ
ตรุษจีนเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ เป็นช่วงเวลาที่เราได้กลับมาทบทวน และส่งต่อความปรารถนาดีให้กันและกัน
ปีที่ผ่านมาสำหรับหลายคนอาจไม่ง่ายนัก แต่ความหวังของประชาชนทุกคน คือ พลังสำคัญที่จะทำให้ประเทศของเราเดินต่อไปได้
ผมขอให้ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ นำพาความสุข กำลังใจ และโอกาสใหม่ ๆ มาสู่ทุกท่าน
เราจะค่อย ๆ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน อย่างมั่นคง ด้วยความหวัง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีรอยยิ้มตลอดไปครับ”