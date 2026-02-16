xs
xsm
sm
md
lg

"จุลพันธ์"เผยตรุษจีนปีนี้ ขอให้ทุกท่านเฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงกันทุกคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตรุษจีนปีนี้ ขอให้ทุกท่านเฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับ

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้