หุ้นไทยปิดตลาดบวก 7.68 จุด มูลค่าซื้อขาย 51,039.47 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,438.09 จุด ปรับขึ้น 7.68 จุด หรือ 0.54% มูลค่าซื้อขาย 51,039.47 ล้านบาท