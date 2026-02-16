xs
ราคาทองคำครั้งที่ 13 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 74,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.41 น. ครั้งที่ 13 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 73,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 73,600.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 74,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,131.28 บาท