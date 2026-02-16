ปิดเบี่ยงจราจรชิดทางเท้า ช่องทางคู่ขนาน ถ.วิภาวดีรังสิต บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต 22 ก.พ. - 20 มี.ค.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรชิดทางเท้า 2 ช่องจราจร ช่องทางคู่ขนาน บนถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีดินแดง (OR11) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:00 น. ถึง 20 มีนาคม 2569 เวลา 24:00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง) ส่งผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่องคู่ขนาน บริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภ สามารถสัญจรได้ 4 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้