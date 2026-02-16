xs
ราคาทองคำครั้งที่ 12 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 74,500. บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.39 น. ครั้งที่ 12 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 73,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 73,500.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 74.500.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,025.16 บาท