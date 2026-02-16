"เทพไท"เตือน ภท.อย่ามองข้ามพรรคกล้าธรรม หวั่นเกิดรอยแค้นอยู่ในใจ"ธรรมนัส"อยู่ไม่น้อย

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อย่ามองข้ามพรรคกล้าธรรม
ถ้าหากว่าใครได้ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทย ที่ได้แถลงข่าวจับมือกับพรรคเพื่อไทย เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกัน ล่าสุดมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีกัน ตามที่มีกระแสข่าวว่า พรรคภูมิใจไทยจะดูแลกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจ และกระทรวงด้านความมั่นคง ส่วนพรรคเพื่อไทยจะได้ดูแลในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษาและนวัตกรรม หรือ อ.ว. กระทรวงแรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นกระทรวง เกรด A และกระทรวงสำคัญหลายกระทรวง จนล่าสุดมีกระแสข่าวว่า พรรคเพื่อไทยจะขอแลกกระทรวงแรงงานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจะไปผลักดันโครงการ หรือนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยด้วย
ถ้าหากเป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า พรรคภูมิใจไทย ได้ยึดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาจากพรรคกล้าธรรม ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ให้กับพรรคเพื่อไทยดูแล ซึ่งแสดงว่าการที่พรรคกล้าธรรมจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยในลำดับต่อไป ก็ไม่มีโอกาสจะได้ควบคุมหรือดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกแล้ว เพราะกระทรวงนี้ พรรคภูมิใจไทย ได้ยกให้เป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทย จึงทำให้ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งหมายมั้นปั้นมือ และจองกระทรวงนี้มาก่อน ตั้งใจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่เคยได้เป็นมา
ถ้าเป็นเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยไม่แคร์ ไม่สนใจ และไม่ให้ความสำคัญพรรคกล้าธรรม ของ ร.อ.ธรรมนัส ทั้งที่ได้มีการส่งสัญญาณมาก่อนว่า พรรคกล้าธรรมขอจองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่กลับมีเหตุผลจะขอยึดกระทรวงนี้ เพื่อให้นางศุภจี สุธรรมพันธ์ ว่าที่รองนายกรัฐมนตรี มากำกับดูแลด้วยตัวเอง แต่การที่พรรคภูมิใจไทย ยกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับพรรคเพื่อไทย แสดงว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับพรรคกล้าธรรม และไม่เห็นร.อ.ธรรมนัสอยู่ในสายตา
ถ้าหากพรรคกล้าธรรมจะร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคลำดับ 3 จะได้รับการจัดสรรโควต้ากระทรวงเกรด B เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะต้องทำให้ร.อ.ธรรมนัสต้องคิดหนักว่า จะร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยต่อไปอีกหรือไม่ ซึ่งทำให้พรรคกล้าธรรมอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ถ้าอยู่ในรัฐบาลต่อไป ก็ได้กระทรวงเกรด B ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่ถ้าหากเป็นฝ่ายค้าน ก็ต้องทำงานร่วมกับพรรคประชาชน ซึ่งไม่สามารถจะร่วมงานกันได้อย่างราบรื่น เพราะพรรคประชาชนตั้งข้อรังเกียจพรรคกล้าธรรมมาแล้วตั้งแต่ต้น
ถ้าเป็นเช่นนี้พรรคกล้าธรรมจำเป็นต้องร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยต่อไป และอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือกินน้ำใต้ศอกพรรคภูมิใจไทยต่อไป แต่ถ้าหากพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจแบบนี้ ก็น่าจะเกิดรอยแค้นหรือความเจ็บใจอยู่ในใจของร.อ.ธรรมนัสอยู่ไม่น้อย
จึงขอเตือนให้ระวังการลดเกรด หรือไม่ให้ความสำคัญพรรคกล้าธรรม ซึ่งเคยจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลอนุทิน1มาแล้ว อาจจะถูกย้อนศรเหมือนกับกรณีที่ นายอนุทินตีกลองเอาฤกษ์เอาชัย ที่จังหวัดระนอง และในที่สุดไม้ตีกลอง เด้งกลับมาตีหน้าตัวเอง