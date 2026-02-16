รมว.ทส.สั่งด่วนส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าเมืองกาญจน์

สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดกาญจนบุรีมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น หลังพบจุดความร้อน (Hotspot) กระจายตัวเป็นวงกว้าง ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระดมสรรพกำลัง ยุทโธปกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า เพื่อปกป้องพื้นที่ป่าอนุรักษ์ชั้นในอย่างเต็มกำลัง
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์ไฟป่าที่ทวีความรุนแรงในกลุ่มป่าที่ 12 (กลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์) ได้สั่งการให้ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (สปฟ.) ยกระดับการรับมือ โดยมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า หรือ "ชุดเสือไฟ" จากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าชุมพร และนครศรีธรรมราช เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทันที เพื่อสนับสนุนการป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่วิกฤต
จากการประเมินทิศทางไฟ พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงสูงที่ไฟกำลังลุกลามมุ่งหน้าเข้าเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งสั่งการให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ รายงานพบจุดความร้อนจำนวนมากบริเวณรอยต่อ ขหล.ศรีสวัสดิ์, ขสป.สลักพระ และที่ราชพัสดุ ต.ด่านแม่แฉลบ รวมถึงรอยต่อป่าสงวนแห่งชาติฯ ในเขต ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งไฟกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เขตอุทยานฯ
ด้านพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค พบกลุ่มไฟกระจายตัวในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อชายแดนเมียนมา แนวไฟมีทิศทางลุกลามเข้าสู่บริเวณเขาปลาน้อย เขาพลู และเหมืองเต่าดำ
ทั้งนี้ได้กำชับให้ชุดปฏิบัติการเสือไฟประสานงานกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อย่างใกล้ชิด โดยเน้นย้ำภารกิจหลักโดยให้วางแผนดับไฟให้สอดคล้องกับภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชัน และรายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะเพื่อปรับแผนการใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุน พร้อมสกัดกั้นไฟไม่ให้ขยายวงกว้าง เพื่อลดปัญหา PM 2.5 จากพื้นที่รอยต่อชายแดน
"เป้าหมายสูงสุดคือการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ชั้นในและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด"