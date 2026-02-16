กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะ 5 วิธีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและไหว้ขอพรจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณรถเพิ่มขึ้นและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ โดยควรปฏิบัติดังนี้
1. พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ยาที่ทำให้ง่วง
2. ตรวจเช็กสภาพรถให้พร้อมใช้งาน
3. วางแผนการเดินทาง หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดหรือทัศนวิสัยไม่ดี
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ติดรถ
5. ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ขับรถเร็ว ไม่ใช้โทรศัพท์ เพิ่มความระมัดระวังเมื่อสัญจรผ่านพื้นที่จัดงานหรือแหล่งที่มีคนพลุกพล่าน
หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือประสบอุบัติเหตุ แจ้งขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง