MEA เตือนพื้นทีเสี่ยงรับมือน้ำทะเลหนุนสูง 15-18 ก.พ. แนะวิธีใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยสูงสุด

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ให้เฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดและกระแสไฟฟ้ารั่ว สืบเนื่องจาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง โดยมีประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงระหว่างวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ
นายทัดเทพ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เปิดเผยว่า จากประกาศแจ้งเตือนดังกล่าว MEA มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ริมน้ำหรือในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชน "อย่าประมาท" และเตรียมพร้อมรับมือตามข้อปฏิบัติเร่งด่วน ดังนี้
ข้อปฏิบัติเร่งด่วนรับมือน้ำทะเลหนุนและน้ำท่วมขัง
1. ตัดไฟชั้นล่างทันที หากสังเกตเห็นระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นจนใกล้ถึงระดับปลั๊กไฟ หรือมีแนวโน้มว่าน้ำจะเข้าท่วมภายในบ้าน ให้รีบสับคัตเอาต์หรือเบรกเกอร์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่างทันที
2. ย้ายปลั๊กและอุปกรณ์ขึ้นที่สูง รีบขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กพ่วง และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ขึ้นสู่ชั้นบน หรือที่สูงให้พ้นจากระดับที่คาดว่าน้ำจะท่วมถึง เพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
3. ห้ามสัมผัสขณะตัวเปียก ห้ามแตะต้องสวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใด ๆ ในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรือยืนแช่อยู่ในน้ำเด็ดขาด
4. ตรวจสอบระบบป้องกัน ตรวจสอบเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) และสายดินภายในบ้านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
5. ระวังอุปกรณ์ภายนอก หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคาร หากพบเห็นกิ่งไม้พาดสายไฟ หรืออุปกรณ์ชำรุดเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ MEA Smart Life Application: ดาวน์โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android LINE: MEA Connect (@MEAthailand) (ตรวจสอบบัญชีทางการจากสัญลักษณ์โล่สีเขียว) เลือกเมนู “ติดต่อ MEA Call Center Online” โทร: MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง