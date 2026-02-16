สัญญาณดี! จีนแห่เที่ยวไทย 3 หมื่นคน/วัน ลุ้นทั้งปีแตะ 7 ล้านคน

นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีน 13–22 กุมภาพันธ์ 2569 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เฉลี่ยวันละ 28,000 คน และล่าสุดแตะระดับ 30,000 คนต่อวัน จากปกติที่เฉลี่ยเพียง 13,000 คนต่อวัน
ทั้งนี้ หากสามารถรักษาระดับนักท่องเที่ยวจีนไว้ที่ 16,000–20,000 คนต่อวัน จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเนื่องไปถึงช่วงสงกรานต์และวันหยุดยาวอื่นๆ ทำให้ทั้งปี 2569 มีโอกาสแตะ 7 ล้านคน หลังปี 2568 ทำได้เพียง 4.4 ล้านคน ต่ำกว่าที่คาดจากผลกระทบหลายปัจจัย โดยขณะนี้ยังไม่พบปัจจัยลบใหม่ที่กระทบความเชื่อมั่น แม้มีกระแสข่าวโรคไวรัสนิปาห์จากอินเดีย แต่ยังไม่พบความเสี่ยงในไทย
อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามสถานการณ์โรคระบาดใกล้ชิด เพราะนักท่องเที่ยวจีนมีความอ่อนไหวต่อประเด็นสุขภาพสูง
นอกจากนี้ภาคเอกชนยังเสนอรัฐบาลใหม่เร่งดูแล 4 เรื่องหลัก ได้แก่ การควบคุมโรคระบาด ความปลอดภัยจากอาชญากรรม ค่าเงินบาท และการบริหารความเสี่ยงความขัดแย้งชายแดน
อย่างไรก็ตาม ปี 2569 ไทยยังเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวไมซ์และอินเซนทีฟหลายกลุ่ม เช่น แอมเวย์ ที่จะพานักเดินทางกว่า 13,000 คน เข้าไทยช่วงมีนาคม–เมษายน คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในภาคท่องเที่ยวตลอดปี