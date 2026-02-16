"คุณตัน" ยังปวดหลังนิดหน่อย ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง พร้อมอวยพรตรุษจีนให้เฮงๆ รวยๆ

หลังจากเกิดเหตุที่ คุณตัน ภาสกรนที ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา หลังพลาดตกเวทีสูงเกือบ 2 เมตร ในงานคอนเสิร์ต วันเดอร์วันมิวสิคเฟสติวัล @วันชีจรรย์ เขาชีจรรย์ พัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เจ้าตัวเป็นผู้จัดงาน โดยขณะเกิดเหตุเจ้าตัวได้ขึ้นไปแจมกับ "กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่" เพื่อที่จะกล่าวขอบคุณและแจกของให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมชมคอนเสิร์ต แต่ระหว่างเต้นสนุกสนานอยู่นั้น เกิดพลาดตกเวที ทีมงานต้องหยุดการแสดง และเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาทำการช่วยเหลือ พร้อมกับส่งตัวไปโรงพยาบาลทันที
ล่าสุด เจ้าตัวได้อัดคลิปอัปเดตอาการ โดยระบุว่า ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ตนไม่ได้เป็นอะไรมากแล้ว แค่ยังมีอาการปวดหลังนิดหน่อยเท่านั้น และใกล้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว พร้อมกับอวยพรตรุษจีนขอให้ทุกคนเฮงๆ รวยๆ อีกด้วย