เลขาฯ ภท.เผย "กล้าธรรม" ยังไม่ประสานร่วมรัฐบาล ยันเปิดกว้างพร้อมคุยทุกพรรค

นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการประสานพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาล ว่า ทางพรรคฯ มีเจตจำนงชัดเจนในการคุยกับทุกพรรคที่อยากจะเข้ามาพบปะพูดคุย โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีพรรคเพื่อไทย และบรรดาพรรคเล็ก ซึ่งทางพรรคไม่ได้มีการเชิญใครไป มีแต่ประกาศไปโดยรวมทั้งหมดว่าใครที่มีเจตนาจะเข้าร่วมรัฐบาลก็สามารถมาร่วมได้ ซึ่งก็มีพรรคที่ติดต่อมา แต่ไม่ได้มีการติดต่อไปยังพรรคกล้าธรรม รวมถึงพรรคเพื่อไทยเองก็เป็นฝ่ายประสานมาเช่นกัน
ส่วนการจับมือกับพรรคต่างๆ จะต้องเร่งสรุปให้จบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ นายไชยชนก ระบุว่า ไม่ได้มีกำหนดเวลา สุดท้ายแล้วอย่างไรก็ต้องรอการประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งระยะเวลาในการสรุปก็ขึ้นอยู่กับว่าพรรคใดตัดสินใจได้เร็วแค่ไหน
นายไชยชนก ย้ำว่า แต่ไม่ว่าจะจับกับใคร ตนไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวลในเรื่องของความมั่นคง เพราะก่อนหน้านี้แม้มีเพียง 70 เสียง ก็ยังสามารถต่อสู้และปกป้องทั้งในเรื่องความมั่นคง อธิปไตย และปัญหาอื่นๆ ที่รุมเร้าประเทศได้ ตนเชื่อว่าวันนี้พรรคได้มาเกือบ 200 เสียง แต่จุดยืนยังเหมือนเดิม สมการเป็นแบบนี้ ไม่ว่าจะจับมือกับพรรคใด ก็จะยังยืนหยัดทำเพื่อประเทศชาติต่อไป
ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นั้น นายไชยชนก กล่าวว่า ต้องมีการพูดคุยกันทุกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจ โดยข้อเท็จจริงแล้วจะต้องมีการพูดคุยจนครบทุกพรรค และยืนยันผลการเลือกตั้งก่อน ขณะนี้ยังไม่มีการตกลงว่าใครอยู่ตำแหน่งใด นอกจากที่ได้ประกาศไปแล้วว่ากระทรวงการคลัง จะเป็นนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นนางศุภจี สุธรรมพันธ์