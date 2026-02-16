นายกฯ ญี่ปุ่นลั่น! เดินหน้าปราบปรามประมงผิดกฎหมาย

นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น แสดงความมุ่งมั่นที่จะกวาดล้างการทำประมงผิดกฎหมายโดยเรือประมงต่างชาติอย่างเด็ดขาด หลังทางการญี่ปุ่นยึดเรือประมงจีนลำหนึ่งและจับกุมกัปตันเรือในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งให้หยุดเรือขณะอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ของญี่ปุ่น
ทั้งนี้ ผู้ต้องหาซึ่งเป็นกัปตันเรือชาวจีนวัย 47 ปี ถูกจับกุมเมื่อวันพฤหัสบดี (12 ก.พ.) โดยถูกตั้งข้อหาพยายามหลบหนีการเข้าตรวจสอบบนเรือของเจ้าหน้าที่ควบคุมการประมงญี่ปุ่น ในพื้นที่ห่างจากเกาะเมชิมะ เขตโกโตะ จังหวัดนางาซากิ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 170 กิโลเมตร
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดกัปตันเรือคนดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวแล้ว เนื่องจากสถานกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดฟุกุโอกะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น ได้ยื่นเอกสารรับรองการชำระค่าประกันตัว ซึ่งถือเป็นกระบวนการปกติตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ
ขณะเดียวกัน ทาคาอิจิ เน้นย้ำว่า รัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการทำประมงผิดกฎหมายโดยเรือต่างชาติ
สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า การยึดเรือประมงจีนครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่ร้อนระอุขึ้นระหว่างญี่ปุ่นกับจีน ซึ่งมีชนวนเหตุมาจากการที่ทาคาอิจิกล่าวพาดพิงถึงไต้หวันเมื่อปลายปีที่แล้ว