ภูมิใจไทยแถลงเปิดตัว 2 พรรคเล็กพร้อมหนุน "อนุทิน" เป็นนายกฯ

น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย และนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย แถลงเปิดตัว 2 พรรคเล็ก คือพรรคเพื่อชาติไทย และพรรคมิติใหม่ เพื่อแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าหลังจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและนัดประชุมสภา ทั้งสองพรรคจะยกมือสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
โดยในการแถลงข่าวมี นายปรีชา ไข่แก้ว หัวหน้าพรรคมิติใหม่ และนายพงษ์ฐวัฒน์ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย ร่วมแถลงด้วย
นายปรีชา กล่าวว่า ตนและทางพรรค ยินดีสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี
ขณะที่นายพงษ์ฐวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย กล่าวว่า ตนขอขอบคุณพรรคภูมิใจไทยและคณะผู้บริหารพรรค ที่ให้เกียรติทางพรรคในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ ทางพรรคเพื่อชาติไทยไม่ได้มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น และพร้อมที่จะสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ นอกจากสองพรรคดังกล่าวแล้ว ยังมีนายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรควิชชั่นใหม่ และตัวแทนพรรคเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวด้วย