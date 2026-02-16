xs
xsm
sm
md
lg

ภูมิใจไทยแถลงเปิดตัว 2 พรรคเล็กพร้อมหนุน "อนุทิน" เป็นนายกฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



น.ส.แนน บุณย์​ธิดา​ สม​ชัย​ โฆษกพรรคภูมิใจไทย และนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย แถลงเปิดตัว 2 พรรคเล็ก คือพรรคเพื่อชาติไทย และพรรคมิติใหม่ เพื่อแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าหลังจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและนัดประชุมสภา ทั้งสองพรรคจะยกมือสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

โดยในการแถลงข่าวมี นายปรีชา ไข่แก้ว หัวหน้าพรรคมิติใหม่ และนายพงษ์ฐวัฒน์ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย ร่วมแถลงด้วย

นายปรีชา กล่าวว่า ตนและทางพรรค ยินดีสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี

ขณะที่นายพงษ์ฐวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย กล่าวว่า ตนขอขอบคุณพรรคภูมิใจไทยและคณะผู้บริหารพรรค ที่ให้เกียรติทางพรรคในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ ทางพรรคเพื่อชาติไทยไม่ได้มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น และพร้อมที่จะสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ นอกจากสองพรรคดังกล่าวแล้ว ยังมีนายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรควิชชั่นใหม่ และตัวแทนพรรคเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวด้วย