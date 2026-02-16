xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +4.40 จุด มูลค่าซื้อขาย 29,978.25 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้น 4.40 จุด หรือ +0.31% ที่ระดับ 1,434.81 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 29,978.25 ล้านบาท