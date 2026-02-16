ส่งออกสิงคโปร์ ม.ค.พุ่ง 9.3% กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โตรับอานิสงส์ดีมานด์ AI

องค์การวิสาหกิจของสิงคโปร์ (EnterpriseSG) เปิดเผยว่า ยอดส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (NODX) ของสิงคโปร์ในเดือนมกราคม ขยายตัว 9.3% เมื่อเทียบรายปี
ปัจจัยหนุนหลักมาจากยอดส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่พุ่งขึ้นถึง 56.1% ในเดือนมกราคม ซึ่งคิดเป็นการเติบโตมากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่แข็งแกร่ง ประกอบกับฐานที่ต่ำในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี ตัวเลขการเติบโตดังกล่าวยังต่ำกว่าความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ขณะที่ยอด NODX ที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์หดตัวลง 3%
สำหรับ NODX ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ วงจรรวม พุ่งขึ้น 80.5%, ผลิตภัณฑ์สื่อบันทึกข้อมูล เพิ่มขึ้น 70.2% และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพิ่มขึ้น 24%
ในทางกลับกัน ยอด NODX ที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบรายปี โดยมีสาเหตุมาจากเครื่องจักรเฉพาะทางที่ลดลง 15.6% อาหารปรุงแต่งลดลง 49.2% และปิโตรเคมีลดลง 24.5%
อย่างไรก็ตาม ยอดส่งออกทองคำที่ไม่ใช่ทองคำทุนสำรองขยายตัวเพิ่มขึ้น 300 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 237 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามทิศทางราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูงและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
เมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก พบว่ายอดส่งออกไปยังจีนขยายตัว 37.1% ขณะที่ฮ่องกงและสหภาพยุโรป เพิ่มขึ้น 34% และ 43.7% ตามลำดับ
นอกจากนี้ การส่งออกไปยังไต้หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย และไทย ต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีเพียงการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่ยังคงปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ภาพรวมการค้าทั้งหมดของสิงคโปร์ในเดือนมกราคม ขยายตัว 23.8% เมื่อเทียบรายปี จากการเพิ่มขึ้นของทั้งยอดส่งออกและนำเข้า
ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา EnterpriseSG ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ NODX ประจำปี 2569 ขึ้นเป็น 2-4% จากเดิมที่คาดไว้ 0-2% โดยเชื่อว่าโมเมนตัมการเติบโตของ NODX อิเล็กทรอนิกส์จะต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี
สำหรับแนวโน้มในเดือนกุมภาพันธ์ NODX อาจหดตัว 0.4% เนื่องจากผลกระทบจากเทศกาลตรุษจีน แต่จะกลับมาขยายตัวได้ที่ 3.5% ในเดือนมีนาคม ซึ่งจะช่วยหนุนให้ภาพรวมการเติบโตในไตรมาสแรกอยู่ที่ 4.3%