"เท้ง" ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคดีหมิ่นฯ "กัลฟ์" ศาลนัดสืบพยาน ต.ค.นี้

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าให้คำให้การต่อศาลคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และทำให้เสียชื่อเสียงต่อบริษัทกัฟล์ฯ ว่าเป็นไปตามกระบวนการ วันนี้มายื่นคำให้การต่อศาลและยื่นพยานหลักฐาน ที่ก่อนหน้านี้ยื่นประกันตัวไปแล้ว โดยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนัดสืบพยาน เบื้องต้นนัดสืบช่วงเดือนตุลาคมนี้ และขอไม่เปิดรายละเอียดว่าพยานของผู้ถูกกล่าวหามีใครบ้าง ปกป้องความเป็นส่วนตัวของพยาน ที่พยานจะมาให้คำยืนยันแทนผู้ที่ถูกกล่าวหาในฐานะที่ผลักดันเรื่องพลังงานในประเทศไทย ที่ไม่ต้องการให้มีการผูกขาดพลังงาน
ส่วนนายศุภโชติ ไชยสัจ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นัดยื่นพยานหลักฐานและคำให้การในช่วงบ่ายวันนี้ ส่วนของนายวรภพ วิริยะโรจน์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ศาลนัดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้