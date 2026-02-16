xs
ทองปรับแล้ว 8 ครั้ง [-900] รูปพรรณขายออก 74,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 11.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 8 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 900 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 73,100 บาท ขายออกบาทละ 73,300 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 71,631 บาท ขายออกบาทละ 74,100 บาท