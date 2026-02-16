ทภ.2 แจงไฟไหม้ป่าใกล้ปราสาทคนา จุดเกิดเหตุอยู่ฝั่งกัมพูชา

กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงสถานการณ์ไฟไหม้ป่า ใกล้ปราสาทคนา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เหตุเกิดเมื่อเวลา 21.00 น. วานนี้ (15 ก.พ.) โดยพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ คือป่าด้านทิศตะวันออกของปราสาทคนา ฝั่งกัมพูชา มีเสียงปะทุคล้ายกระสุนปืนเล็กเป็นระยะ คาดว่าไฟป่าทำให้สรรพวุธที่หลงเหลือในพื้นที่ชายแดนเกิดการปะทุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขอให้ทุกภาคส่วนติดตามข้อมูลจากเพจที่เป็นทางการ
ทั้งนี้ กรณีไฟไหม้ใกล้ปราสาทคนา เปิดเผยโดยเพจ Army Military Force พร้อมคาดว่าเป็นฝีมือทหารกัมพูชาจุดไฟเผา เพื่อใช้ควันไฟบดบังการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ และกำลังพล