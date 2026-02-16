"ชัยวุฒิ" อวยพรตรุษจีน ฝาก "รบ.หนูทอง" เร่งฟื้น ศก.-แก้ทุจริต จี้ กกต.รับรอง สส.เพื่อเปิดสภาเลือกนายกฯ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวอวยพรในเทศกาลตรุษจีน ว่า ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ สวัสดีวันตรุษจีน ขออวยพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน เฮงๆ รวยๆ ทำกิจการงานใดก็ประสบความสำเร็จ และให้มีความสุขมากๆ ทุกคน ตลอดปีม้าทอง
ส่วนสัญญาณทางการเมืองถึงทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของ พรรคภูมิใจไทย มีความชัดเจนว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศคนใหม่ ปีนี้เป็นปีม้าทอง และกำลังจะได้นายกฯ ที่ชื่อหนู จึงหวังให้เป็นปีหนูทอง ของประชาชน
นายชัยวุฒิ กล่าวว่า รัฐบาลใหม่ต้องเลิกโอ้เอ้ และรีบทำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่หาเสียงไว้ทันที เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนที่กำลังรอความหวัง ทำให้เศรษฐกิจดี อย่างที่ทุกคนคาดหวัง เพื่อสร้างรายได้ สร้างสิ่งดีให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ประชาชนเบื่อหน่ายกับการเมืองไทยมาก เพราะในอดีตปัญหาใหญ่ของการเมืองไทย คือการทุจริตคอร์รัปชัน ทุนเทาทุนดำในการเมือง จึงขอให้นายกฯ แก้ปัญหานี้ให้ หากทำได้เชื่อว่ารัฐบาลนี้จะมั่นคงเข้มแข็ง ไม่มีใครมาไล่รัฐบาลได้
นายชัยวุฒิ กล่าวว่า คาดว่าอีกประมาณ 2 เดือนจากนี้ หลังจาก กกต. รับรองผลการเลือกตั้ง สส. จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกประธานสภาฯ เมื่อโปรดเกล้าฯ ก็จะมีการนัดประชุมสภาฯ เพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี จะได้รัฐบาลใหม่เข้ามาทำงานอย่างเต็มที่ กระบวนการทั้งหมดนี้เชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน วันนี้พรรคภูมิใจไทยรวบรวมเสียงข้างมากในสภาได้แล้ว ดังนั้น กกต. ต้องเร่งกระบวนการรับรอง สส.ให้เป็นไปตามกำหนด เพื่อให้การเปิดสภาเลือกนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่ปล่อยให้มีข้อกังขาเรื่องทุจริตเลือกตั้ง ถ้ามีเรื่องร้องเรียนทุจริต ผิดกฎหมายเลือกตั้ง มีปัญหา รีบแก้ไขและรีบชี้แจง ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เกิดความเชื่อมั่น จะให้ใบเหลือง ใบแดง จะจัดการเลือกตั้งใหม่ที่หน่วยไหนเขตไหน ให้รีบดำเนินการ เพื่อจะได้สามารถสรุปผลการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็ว