"เท้ง"ขึ้นศาล นัดตรวจหลักฐานคดีหมิ่น "กัลฟ์" ย้ำปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

เมื่อเวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วยทนายความ เดินทางมาศาลอาญา เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในคดีที่บริษัท กัลฟ์ ดีเวลอปเมนท์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องหมิ่นประมาท ทำให้เกิดความเสียหาย และถูกเรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท สืบเนื่องจากการแถลงข่าว ตั้งข้อสังเกตโครงการจัดซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนของรัฐบาล
นายณัฐพงษ์ เปิดเผยว่า วันนี้จะรับทราบข้อกล่าวหา และจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พร้อมยืนยันในความบริสุทธิ์ ส่วนรายละเอียดในคดีจะลงมาให้สัมภาษณ์หลังตอบคำให้การที่ศาลเสร็จสิ้น
ขณะเดียวกัน นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวถึงกรณีการจัดตั้งรัฐบาล ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่กำลังบีบพรรคกล้าธรรม ให้คืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่เช่นนั้นจะถูกผลักให้เป็นฝ่ายค้าน ว่า พรรคประชาชนไม่ได้มีปัญหาการทำงานร่วมกับพรรคการเมืองใดที่ไม่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาล และไม่ได้นำมาเป็นเงื่อนไขว่าจะทำงานได้หรือไม่ได้กับพรรคการเมืองอื่น ยืนยันว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ เพราะพรรคการเมืองฝ่ายค้านต้องมีจุดยืนในการตรวจสอบรัฐบาล สุดท้ายเชื่อว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านสามารถทำงานร่วมกันได้ ผ่านกลไกวิปฝ่ายค้าน