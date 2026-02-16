จับตาสภาพัฒน์ปรับคาดการณ์ GDP ไทยปี 69 รับรัฐบาลใหม่

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เตรียมแถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 และแนวโน้มปี 2569 โดยจับตาตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี (GDP) ของประเทศไทย ในช่วงปลายปี 2568 ซึ่งเป็นช่วงของรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ Quick Big Win จะมีผลต่อเศรฐกิจมากน้อยแค่ไหน
เช่นเดียวกับการประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปี 2569 ภายหลังจากผ่านการเลือกตั้งใหญ่ และพรรคภูมิในไทยได้เสียงสนับสนุนมาเป็นอันดับที่ 1 และเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายหรือไม่
รวมทั้งมีความท้าทายอย่างไรในการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงรอยต่อสองรัฐบาล โดยเฉพาะการมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ซึ่งจะมีความล่าช้าจากเดิม โดยคาดว่าในการแถลงตัวเลข GDP วันนี้ สศช. จะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจทั้งปี 2569 อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในการแถลงข่าวของ สศช. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 สศช. ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปี 2568 คาดว่าจะขยายตัว 2% ชะลอลงจากการขยายตัว 2.5% ในปี 2567 โดยมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ (-0.2%) และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.8% ของ GDP
ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปี 2569 สศช.ประเมินว่า มีแนวโน้มขยายตัวในช่วง 1.2 – 2.2% โดยมีค่ากลางการประมาณการ 1.7% โดยมีปัจจัยสนับสนุน ทั้งการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาล การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตร
ส่วนข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง สศช. มองว่า มาจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ การชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก และภาระหนี้สินภาคเอกชนที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง รวมทั้งความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก และบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้ง