คพ.รณรงค์ตรุษจีน "ลดมลพิษ เพิ่มมงคล" ลดภัยเงียบจากควันธูปและการเผา

นายสุรินทร์ วงกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ภัยเงียบจากประเพณีเทศกาลตรุษจีน การจุดธูป ประทัด และการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 แล้ว ยังมีสารก่อมะเร็งและก๊าซพิษอื่นๆ เกาะมากับกลุ่มควัน หากสูดดมในปริมาณมากหรือต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
นายสุรินทร์ กล่าวว่า แนวโน้มสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มขยับสูงขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจากสภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น ทำให้ฝุ่นไม่สามารถระบายออกได้ ซึ่งจะทำให้ฝุ่นละอองสะสมมากขึ้น
สำหรับแนวทางปฏิบัติ "ลดมลพิษ เพิ่มมงคล" เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษขอเชิญชวนประชาชนปรับเปลี่ยนวิธีการเฉลิมฉลอง ดังนี้
1.ใช้ธูปทางเลือก โดยใช้ธูปสั้น / ธูปไฟฟ้า เพื่อเป็นทางเลือกในการลดฝุ่น PM 2.5
2. ลดปริมาณ ลดเวลาในการเผา โดยลดปริมาณการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ให้น้อยลง และลดเวลาในการเผา/จุดธูป เพื่อลดช่วงเวลาการปล่อยควัน
3. จุด-เผา ในที่โล่ง หากจำเป็น ควรจุดและเผาในที่โล่ง นอกตัวอาคารหรือในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือเลือกการตั้งจิตอธิษฐานแทน
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนแนวทางดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศที่ต้นทาง ส่งเสริมให้เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ความปลอดภัย และมีอากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น เป็นมงคลสำหรับทุกคน