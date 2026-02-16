หาม "คุณตัน" ส่ง รพ.กลางดึก หลังตกเวทีคอนเสิร์ตสูง 2 เมตร

เมื่อเวลาประมาณ 00.35 น. ทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา อย่างเร่งด่วน หลังประสบอุบัติเหตุตกจากเวทีคอนเสิร์ต ระดับความสูงเกือบ 2 เมตร กระแทกพื้น จนเกิดอาการเจ็บปวดต้นคอจนไปถึงแผ่นหลัง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในงานคอนเสิร์ต "วันเดอร์ วัน มิวสิค เฟสติวัล" (WONDER ONE Music Festival) @วันชีจรรย์ เขาชีจรรย์ พัทยา ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันสุดท้าย ในระหว่างที่ศิลปิน กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ ขึ้นทำการแสดง คุณตัน ขึ้นไปร่วมแจมบนเวที เพื่อจะกล่าวขอบคุณและแจกของให้กับผู้คนที่เข้ามาร่วมชมคอนเสิร์ต ในระหว่างที่กำลังเต้นเกิดพลาดตกจากเวทีสูงเกือบ 2 เมตร จนศิลปินต้องหยุดการแสดง และให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าทำการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยขณะนี้ คุณตัน อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้ว