ระวังเว็บ/แอปฯ ปลอม! รบ.ย้ำยังไม่เปิดให้โหลด "Fast Track" ชำระภาษีไวน์เกิน 1 ลิตร

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการนำเข้าสินค้า หรือระบบ Fast Track เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารขาเข้าที่นำไวน์ติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรในปริมาณเกิน 1 ลิตร แต่ไม่เกิน 10 ลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต้องชำระภาษีสรรพสามิต แต่ไม่ต้องขอใบอนุญาตนำเข้า โดยระบบดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินการชำระภาษีเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อการพัฒนาระบบแล้วเสร็จ จะเริ่มเปิดให้บริการนำร่อง ณ ช่องมีของต้องสำแดง ด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ก่อนขยายการให้บริการไปยังด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ และด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ตามลำดับ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานระบบได้อย่างเต็มรูปแบบภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2569
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ระบบดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ผู้โดยสารที่นำสุราทุกชนิดติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรในปริมาณเกิน 1 ลิตร แต่ไม่เกิน 10 ลิตร ยังคงสามารถดำเนินการยื่นแบบแจ้งข้อมูลการนำเข้าสินค้าได้ โดยกรอกแบบฟอร์ม ณ ช่องมีของต้องสำแดง ประจำด่านศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติต่าง ๆ เพื่อชำระภาษีสรรพสามิต ซึ่งปัจจุบันกรมสรรพสามิตได้เตรียมแบบแจ้งข้อมูลการนำเข้าสินค้าในรูปแบบเอกสารกระดาษไว้รองรับแล้ว ผู้โดยสารสามารถกรอกข้อมูลและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ช่องมีของต้องสำแดง เพื่อดำเนินการชำระภาษีได้ทันที
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันปลอมโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะการแอบอ้างให้ดาวน์โหลดหรือติดตั้งระบบ Fast Track ผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ เนื่องจากปัจจุบันระบบดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพัฒนา และยังไม่มีการเปิดให้ดาวน์โหลดหรือใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากกรมสรรพสามิตพัฒนาระบบดังกล่าวแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการเมื่อใด จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง