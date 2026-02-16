xs
เงินบาทเปิดเช้านี้ ทรงตัว ที่ระดับ 31.08 บาท/ดอลลาร์

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (16 ก.พ.) ที่ระดับ 31.08 บาทต่อดอลลาร์ ทรงตัวจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า