พนง.TSA ของสหรัฐฯ ทำงานไม่ได้ค่าจ้าง หลัง ก.ความมั่นคงฯ ชัตดาวน์

การปิดทำการของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเช้าวันเสาร์ (14 ก.พ.69) ส่งผลกระทบต่อพนักงานของสำนักงานบริหารความปลอดภัยด้านการขนส่ง (TSA) ที่จะต้องทำงานโดยไม่ได้ค่าจ้างอีกครั้ง หลังจากที่พวกเขาทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในช่วงปิดทำการ 43 วัน เมื่อปีที่แล้ว (2568) ซึ่งนำไปสู่การยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่าการปิดทำการในครั้งนี้จะไม่ยาวนานเหมือนครั้งก่อน เนื่องจากภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสหรัฐฯ และสายการบินหลักๆ เตือนว่า ความล่าช้าของการพิจารณางบประมาณ จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของพวกเขา