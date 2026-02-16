กทม.เช้านี้ PM 2.5 เกินมาตรฐานระดับ 'สีส้ม' 2 พื้นที่ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 28.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 2 พื้นที่ คือ เขตลาดกระบัง มีค่าเท่ากับ 40.3 มคก./ลบ.ม. และ เขตหนองจอก มีค่าเท่ากับ 39.4 มคก./ลบ.ม.
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 40.3 มคก./ลบ.ม.
2. เขตหนองจอก 39.4 มคก./ลบ.ม.
3. เขตหลักสี่ 37.1 มคก./ลบ.ม.
4. เขตวังทองหลาง 36.1 มคก./ลบ.ม.
5. เขตสายไหม 35.8 มคก./ลบ.ม.
6. เขตจตุจักร 35.7 มคก./ลบ.ม.
7. เขตคลองสามวา 35.2 มคก./ลบ.ม.
8. เขตมีนบุรี 33.8 มคก./ลบ.ม.
9. เขตประเวศ 33.7 มคก./ลบ.ม.
10. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 33.1 มคก./ลบ.ม.
11. เขตราชเทวี 32.9 มคก./ลบ.ม.
12. เขตดอนเมือง 32.6 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 29.6 - 37.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพตะวันออก 24.2 - 40.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพกลาง 23.1 - 36.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพใต้ 16.1 - 31.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนเหนือ 20.5 - 31.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 20.3 - 29 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง