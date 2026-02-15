รองโฆษกฯ ย้ำมติ ครม. "วันตรุษจีน" เป็นวันหยุดราชการของจังหวัดสงขลา

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ได้กำหนดให้วันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่จังหวัดสงขลา
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากวันตรุษจีน ประจำปีพุทธศักราช 2569 ตรงกับวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 จึงประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ จำนวน 1 วัน ครอบคลุมหน่วยงานราชการทุกแห่งในจังหวัดสงขลา รวมถึงสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว
ทั้งนี้ การกำหนดวันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการในจังหวัดสงขลา เป็นไปเพื่อสอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ ควบคู่กับวันสำคัญทางศาสนาอื่น ได้แก่ วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี)
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดต่อราชการและการเดินทางล่วงหน้า พร้อมย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน