สมาพันธ์เอสเอ็มอีจ่อยื่น 3 ข้อเสนอฟื้นเศรษฐกิจ-หนุนคนะลครึ่งพลัส เฟส 2

นายณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า สมาพันธ์ฯ มองว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ไม่น่าต่างจากเดิมมาก สิ่งที่สมาพันธ์ฯ จะเข้าไปหารือหลังจัดตั้งรัฐบาลแล้วคือ (1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ผ่านโครงการคนละครึ่งพลัส แต่อยากให้มีมาตรการส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในระยะ 1 ปีต่อเนื่องควบคู่ไปด้วย (2) มาตรการบริหารจัดการหนี้ของ MSME เข้าใจว่าอยู่ในแผนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดิมอยู่แล้ว และ (3) กองทุนดอกเบี้ย 3-5% เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ Micro & Small Enterprises ที่ไม่ผ่านระบบธนาคารปกติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อย เกือบ 3.2 ล้านราย
นายณพพงศ์ ย้ำว่า เห็นด้วยกับการเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการเมือง และอยากให้เริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ออกมาเร็วๆ