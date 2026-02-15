"สว.อลงกต" วอน กกต.ไฟเขียวงบฉุกเฉิน ยันช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ไม่เกี่ยวการเมือง

นายอลงกต วรกี สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า ตอนนี้มีปัญหา 2 ประเด็นที่ต้องดำเนินการ ประเด็นแรก การชดเชยความเสียหายของบ้านเรือน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมโยธาธิการ ได้ส่งเจ้าหน้าที่วิศวกรเข้าไปตรวจสอบ ประเมินความเสียหายตามระเบียบ ซึ่งเท่าที่ตนจำได้จะได้รับประมาณ 40,000 บาทต่อครัวเรือน โดยจะต้องมีผู้รับรองคือวิศวกร ตนก็เห็นด้วยว่าต้องเป็นไปตามระเบียบ แต่ปัญหาคือคนประเมินมีน้อยมาก จนทำให้ส่วนกลางต้องเข้ามาช่วย นำวิศวกรมาช่วยประเมิน แต่ก็ไม่พอ สิ่งที่ต้องเร่งทำคือจังหวัดต้องระดมวิศวกรในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยด้วย
ส่วนประเด็นที่สอง คือเรื่องการของบเยียวยาน้ำท่วม ตอนนี้คณะรัฐมนตรีรักษาการไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะต้องผ่าน กกต. แต่เท่าที่ตนทราบมา กกต.ก็ยังไม่อนุมัติ เนื่องจากมีมุมว่าเป็นการหาเสียงหรือไม่ เป็นเรื่องประชานิยมหรือไม่ ตนก็คงต้องฝากสื่อมวลชนช่วยกระจายว่าให้ กกต.รับทราบ ว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งควรจะต้องเห็นชอบเรื่องการใช้งบกลางหรืองบฉุกเฉินเข้ามาดูแลประชาชน กรณีบ้านเรือนเสียหายเพราะถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน