"ซาบีดา" แจงเขมรจ่อขึ้นทะเบียน "สงกรานต์" ไม่กระทบไทย ยันไทยขึ้นทะเบียนแล้วตั้งแต่ปี 66

นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชี้แจงกรณีกระแสข่าวที่ประเทศกัมพูชาเสนอรายการ Mohasangkran chnam thmey, the traditional Khmer New Year in Cambodia ต่อ UNESCO ว่า เป็นข้อมูลจริงตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอ อย่างไรก็ตาม นางสาวซาบีดา ยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อสถานะ "สงกรานต์ในประเทศไทย" ซึ่งประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2566
ฉะนั้น การขึ้นทะเบียนดังกล่าวของประเทศไทยมีผลสมบูรณ์ และไม่ถูกกระทบจากการเสนอของประเทศอื่น โดยการขึ้นทะเบียนของ UNESCO ไม่ได้เป็นการรับรองความเป็นเจ้าของแต่เพียงประเทศเดียว เนื่องจากประเพณีที่มีลักษณะใกล้เคียงกันสามารถมีความคล้ายคลึงกันได้ในหลายประเทศ
นางสาวซาบีดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยยังมีรายการที่เตรียมเสนอเพิ่มเติมอีกหลายชนิด เช่น ชุดไทย มวยไทย ผ้าขาวม้า และลอยกระทง เป็นต้น โดย "ชุดไทย" มีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของ UNESCO ในปีปลาย 2569 จึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยสบายใจได้ว่า รัฐบาลไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม ทำงานเชิงรุกในทุกมิติเพื่อปกป้องทุนวัฒนธรรมไทยและมรดกของชาติทุกประเภทให้เป็นชองชาติไทยอย่างแข็งขัน
ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนทราบ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวของประเทศกัมพูชาอย่างใกล้ชิดต่อไป