สรรพสามิตเตรียมเปิดใช้ "Fast Track" อำนวยความสะดวกผู้โดยสารนำไวน์ติดตัวมาจากต่างประเทศ

นายพรชัย ฐีระเวช อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมการใช้งาน "ระบบแจ้งข้อมูลการนำเข้าสินค้า" (Fast Track) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับการให้บริการของภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ประสงค์นำสุราแช่ชนิดไวน์ติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า ในปริมาณไม่เกิน 10 ลิตร
การลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และมีแผนขยายการใช้งานระบบดังกล่าวไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ