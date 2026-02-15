ป่วนกลางดึก! คนร้ายลอบวางระเบิดป่วนนราธิวาส 7 จุด โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) รายงานสถานการณ์เหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิดก่อกวนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ห้วงวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2569 รวมจำนวน 7 จุด โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รายละเอียดดังนี้
1. พื้นที่อำเภอยี่งอ จำนวน 5 จุด
1.1 เวลา 23.00 น. บริเวณร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
1.2 เวลา 23.50 น. ห่างจากจุดที่ 1.1 ประมาณ 300 เมตร ในเขตเทศบาลตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
1.3 เวลา 02.09 น. บริเวณหน้าร้านซ่อมโทรทัศน์ ตรงข้ามตลาดเทศบาลยี่งอ เส้นทางไปบ้านกูเล็ง อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
1.4 เวลา 04.00 น. บริเวณสะพานเหล็ก ใกล้หอนาฬิกาวงเวียน ทางออกสู่ทางหลวงหมายเลข 42 อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
1.5 เวลา 05.00 น. บริเวณทางแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 42 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
2. พื้นที่อำเภอระแงะ จำนวน 2 จุด
2.1 เวลา 23.32 น. บริเวณร้านขายของชำรัตน์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
2.2 เวลา 01.00 น. บริเวณตรงข้ามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
จากเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้เข้าปิดกั้นพื้นที่ ตรวจสอบที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอประณามการกระทำที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยืนยันจะเร่งรัดสืบสวนสอบสวน ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 1341 หรือแจ้งได้ที่หน่วยเฉพาะกิจใกล้บ้านท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง