"มิราเคิล เล้าจน์" แถลงขอโทษ "พิธา-นักแสดงสาว" ปมถูกแอบถ่าย

ตามที่มีภาพหลุดคล้าย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับนักแสดงสาว ซึ่งมุมภาพนั้นถ่ายจากที่นั่งและมุมของพนักงาน เป็นประเด็นในโลกออนไลน์
เพจ Miracle Longe ของบริษัท มิราเคล เล้าจน์ ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า
เรียนลูกค้าและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ตามที่ได้มีข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางสื่อต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้องรับรองของบริษัท มิราเคล เล้าจน์ ทางบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจากสื่อเช่นเดียวกับทุกท่าน และมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยมีนโยบายที่เคร่งครัด ห้ามพนักงานถ่ายภาพ บันทึกภาพ หรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDDA) รวมถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ
สำหรับเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าเป็นการกระทำส่วนบุคคลที่ฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบของบริษัทอย่างชัดเจน โดยบริษัทมิได้มีส่วนรู้เห็นหรืออนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น
บริษัทฯ ขออภัยอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความสบายใจของลูกค้าทุกท่าน และขอยืนยันว่าบริษัทจะเพิ่มควมเข้มงวดในการกำกับดูแลพนักงาน การสื่อสารนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว รวมถึงมาตรการควบคุมภายใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต
บริษัท มิราเคิล เล้าจน์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการบริการ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของลูกค้าในระดับสูงสุดเสมอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านต่อไป ขอแสดงความนับถืออย่างสูง บริษัทมิราเคิล เล้าจน์