เตือน! 15 ก.พ. วันสุดท้าย แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ล่วงหน้านอกเขตเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิฯ อย่าลืมแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสส.และออกเสียงประชามติ ภายในวันพรุ่งนี้ (15 ก.พ.69) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแจ้งเหตุฯ โดยสามารถดำเนินการแจ้งเหตุได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือเว็บไซต์กรมการปกครอง หรือแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือพิมพ์คำว่า "แจ้งเหตุการเลือกตั้ง สส." หรือ "แจ้งเหตุการออกเสียงประชามติ (ผ่านระบบมือถือหรือคอมพิวเตอร์)"
2. ยื่นด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น พร้อมหลักฐาน
3. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมหลักฐาน
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนได้ด้วย โดยยื่นพร้อมหลักฐาน หากไม่แจ้งเหตุฯจะถูกจำกัดสิทธิมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง สส. หรือออกเสียงประชามติ
สำหรับการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นไปตามมาตรา 35 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 ที่กำหนดว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิ ดังต่อไปนี้
(1) ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(2) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(3) สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(4) ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
(5) ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
การจำกัดสิทธิตามวรรคหนึ่งให้มีกำหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลาการจำกัดสิทธิ ครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ หากกำหนดเวลาการจำกัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใดให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง