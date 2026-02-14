ภท.กั๊ก! สูตรตั้งรัฐบาลยังไม่นิ่ง ส่วน กธ.รอเจรจาตามคิว

น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ว่าที่ สส.อุบลราชธานี ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลว่า ขณะนี้เรามีพรรคการเมืองที่มาร่วมสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แก่ พรรคเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคใหม่ พรรครวมใจไทย พรรคไทยทรัพย์ทวี และพรรครวมพลังประชาชน และวันนี้ได้รับการติดต่อเพิ่มเติมอีกหนึ่งพรรคคือ พรรคมิติใหม่ ซึ่งพรรคที่กล่าวมาทั้งหมดได้แสดงเจตจำนงว่าจะสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมด 7 พรรค 9 ว่าที่ สส. เมื่อรวมกับเสียงของพรรคภูมิใจไทย 193 เสียง พรรคเพื่อไทย 74 เสียง พรรคพลังประชารัฐ 5 เสียง และพรรคขนาดเล็ก ส่งผลให้ขณะนี้มีเสียงสนับสนุนรวม 281 เสียง
ส่วนกรณีพรรคกล้าธรรมนั้น นายอนุทิน และนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค กำลังดำเนินการประสานงานพูดคุยตามลำดับขั้นตอน
สำหรับเงื่อนไขที่ว่าหากมีพรรคกล้าธรรมจะไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ร่วมรัฐบาลนั้น น.ส.แนน ระบุว่า ในทางการเมืองไม่มีการการันตีได้ทั้งนั้น เพราะขณะนี้พรรคการเมืองยังเป็นแค่ว่าที่ สส. กันทั้งหมด ซึ่งต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองก่อน จากนั้นสภาก็ต้องมีการเรียกประชุมเพื่อเลือกประธานสภา ภายใน 15 วัน ส่วนการฟอร์มทีมในการตั้งรัฐบาล หัวหน้าพรรคยืนยันว่า เราต้องพูดคุยกันทุกพรรค
น.ส.แนน ยังกล่าวถึงกรณีกรณีแฟนคลับพรรคภูมิใจไทยบางส่วนที่ไม่พอใจกับการดึงพรรคเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลว่า ขอให้รอดูหน้าตาและทิศทางการทำงานในอนาคตก่อน เพราะหลังเลือกตั้งฝุ่นตลบอยู่ยังมีหลายอย่างที่ค้างคาใจในการหาเสียง หรือในวิธีการหาเสียงของพรรคการเมือง ซึ่งเราก็เข้าใจอารมณ์ของกองเชียร์ทุกพรรคการเมือง แต่เชื่อมั่นว่าความตั้งใจในการทำงานจะเป็นสิ่งพิสูจน์ให้ประชาชนเห็น